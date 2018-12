Doorsteken in middenberm N49 dicht Doorrijden naar volgend verkeerslicht is 5 kilometer rond Joeri Seymortier

12 december 2018

10u26 0 Maldegem De vier doorsteken in de middenberm van de N49 in Maldegem zijn dicht. De N49 kruisen of linksommekeer maken door de middenberm, wordt zo op het stuk tussen de Koning Albertlaan en de grens met West-Vlaanderen onmogelijk gemaakt. Een pak veiliger, maar het ommetje kan nu wel oplopen tot maar liefst vijf kilometer.

Deze maand werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan het dicht maken van de middenbermen op de N49 in Maldegem. Dat gebeurt op het stuk Expressweg tussen de brug over het Schipdonkkanaal en de verkeerslichten aan de Koning Albertlaan in Maldegem. De middenbermen gaan dicht aan de kruispunten van de N49 met de Passiedreef en de Vakebuurtstraat, het kruispunt met de Oostdreef, het kruispunt met Zoetendaele, en ook de doorsteek aan De Hoeve wordt nu definitief afgesloten. De middenberm wordt op die vier plaatsen aangepast, zodat je er niet meer over kan. Op de ene plaats wordt gewoon gras ingezaaid, en elders wordt de vangrail doorgetrokken.

“De werken kaderen in de ombouw van de N49 tot snelweg”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “In Balgerhoeke werd al een kruispunt geschrapt en ook aan de Stroomstraat in Oosteeklo zijn nu werken bezig. We doen dit om de veiligheid op de N49 te verhogen. Op vier plaatsen in Maldegem waar zich nu een kruispunt of doorsteek bevindt zonder verkeerslichten en zonder voorsorteerstroken, gaat de middenberm definitief dicht. Wie tot voor kort door die middenberm linksaf wou, moest op de linkerrijstrook van de N49 rijden en op de rem gaan staan. Dat was echt gevaarlijk in combinatie met het doorgaand verkeer. Door die gevaarlijke linksafbewegingen onmogelijk te maken, wordt de N49 daar een pak veiliger.”

70 langs de werf

Tijdens de werken moet alle verkeer in beide richtingen over één rijstrook in plaats van twee en geldt er een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. De werken zullen klaar zijn voor de kerstvakantie. Na de werken zal de N49 dwarsen op de vier punten niet langer mogelijk zijn. Verkeer dat vanuit de zijstraten van de N49 komt, zal verplicht rechtsaf moeten rijden. Vanop de N49 kan men vanaf nu ook nog enkel rechts afslaan naar de zijstraten. Wie nu bijvoorbeeld van bloemenzaak Bomberna komt, en naar Maldegem moet, is verplicht om rechtsaf richting Knokke te rijden. Pas over de brug kan je draaien en terugkeren. Wij deden de test en dat gaat om een ommetje van maar liefst vijf kilometer.

Parallelwegen

Voor het verkeer op de N49 komende van de kust werd een veilige keerbeweging mogelijk gemaakt in de zijstraat Koning Albertlaan. Je moet dus even de Koning Albertlaan inrijden, kan daar meteen linksaf draaien, en zo dan weer naar het lichtengeregelde kruispunt met de N49 rijden. Voor het lokale verkeer bouwt AWV ook parallelwegen langs de N49. Alle kruispunten en rechtstreekse aansluitingen zullen verdwijnen.