Donk maakt zich op voor kermis Joeri Seymortier

04 september 2018

10u34 1 Maldegem Van vrijdag 7 tot zondag 9 september is het weer Donk Kermis, in Donk bij Maldegem.

Vrijdag start de kermis met het traditionele ‘Donk in ’t Licht’, en ’s avonds een optreden van Jack and Kings in de feesttent. Zaterdagnamiddag is er een tijdrit in het dorp, en kunnen de kinderen tussen 15 en 16 uur gratis op het springkasteel. Zaterdagavond is er Donk Zingt en is er een kermisfuif in de plaatselijke voetbalkantine.

Zondag kan je vanaf 6 uur ’s ochtends naar de 27ste rommel- en antiekmarkt. Om 11.30 uur is er een aperitiefconcert, en om 15 uur een optreden van de NRG Band.

Van vrijdagavond 18 uur tot zondagavond 20 uur is er ook weer de gelegenheidsradio Radio Donk FM. Je kan drie dagen verzoekjes indienen en luisteren naar 107 FM of via de website www.radiodonkfm.be.