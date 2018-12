Donderdag eerste Kersthappening in basisschool De Parel in Donk Joeri Seymortier

17 december 2018

09u51 0 Maldegem Basisschool De Parel in Donk bij Maldegem houdt op donderdag 20 december haar eerste Kersthappening.

Donderdag vanaf 18 uur is iedereen welkom op de speelplaats achter De Poermolen, Paardenkerkhof 1 in Donk. “Die avond maken we er samen met alle leerlingen en ouders een gezellige avond van”, zegt het lerarenkorps. “We werken samen met de ouderraad en verkopen ook zelfgemaakte spulletjes. Er is die avond ook een zangmoment en het kerstverhaal wordt uitgebeeld. We nodigen de hele buurt uit, om het buurtgevoel zo nog meer aan te wakkeren”, zegt Christel Pauwels nog.