DNA doet verkrachter de das om 27 april 2018

Een 32-jarige man uit Maldegem is dankzij DNA-stalen veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor de brutale verkrachting van de vriendin van zijn broer. Een jaar van de gevangenisstraf is met uitstel uitgesproken.





Op kerstdag 2016 vergreep de Maldegemnaar zich aan de vriendin van zijn broer terwijl die laatste even naar buiten ging, volgens het slachtoffer. Hij greep haar vast en duwde haar op de rug. Ze kreeg hem niet van zich af geduwd. Maar de beklaagde beweerde bij hoog en bij laag dat hij haar niet had aangeraakt. Hij opperde in de politieverhoren dat het misschien zijn broer was die zijn eigen vriendin verkracht had. "De DNA-test toont aan dat we wel degelijk uw sperma hebben aangetroffen", antwoordde de rechter. Toch bleef de man ontkennen.





De rechter was dan ook niet mals. Het Openbaar Ministerie vroeg slechts een celstraf van één jaar, maar de rechter besloot twee jaar uit te spreken, weliswaar voor de helft met uitstel. Daarnaast moet de man een schadevergoeding betalen aan zijn slachtoffer. (WSG)