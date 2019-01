DJ Merlo draait op après-skiparty Kiwanis Eeklo-Meetjesland Joeri Seymortier

23 januari 2019

09u21 0 Maldegem Kiwanis Eeklo-Meetjesland organiseert op zaterdag 26 januari een après-ski party voor het goede doel.

De fuif wordt gehouden op de terreinen van E-Crane in de Koekoeklaan in Adegem. DJ Julie zorgt voor de muziek, en ook DJ Merlo uit Waarschoot komt langs. Hij won vorig jaar de wedstrijd ‘MNM Start to DJ’ en werd zo op slag beroemd in het wereldje.

Kaarten kosten 15 euro. Steunkaarten kosten 10 euro. Bestellen: martin.de.vlieger@outlook.com, of via 0496/51.48.61.