Discowedstrijd: 700 dansers verzamelen zondag in sporthal Meos Joeri Seymortier

14 november 2018

12u00 0 Maldegem Meer dan 700 dansers verzamelen op zondag 18 november in sporthal Meos in Maldegem voor een discowedstrijd.

De organisatie van de drukke dansdag is in handen van dansschool S-Pression uit Eeklo, samen met Danssport Vlaanderen. “Voor S-pression nemen vijftig dansers deel aan deze wedstrijd”, zegt Jan Mussche. “Podiumplaatsen op deze wedstrijd garanderen een deelname aan het Vlaams en Belgisch kampioenschap discodansen, die later op het seizoen georganiseerd worden.”

De wedstrijd start om 9.30 uur en eindigt om 19.30 uur. Je kan de hele dag inpikken. Kaarten: 5 euro. Info: www.s-pression.be.