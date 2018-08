Dieven stelen kettingzaag in Karrewegel 14 augustus 2018

Dieven hebben dit weekend toegeslagen in de Karrewegel in Maldegem. De daders konden er inbreken en gingen aan de haal met een kettingzaag. Ze zijn nog steeds voortvluchtig. De politie roept getuigen op om zich te melden via 050/727170 of na de kantooruren via 101. (OSG)