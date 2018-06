Dieven stelen dure zonnebrillen na ramkraak 13 juni 2018

Bij een inbraak bij opticien Pearl langs de Koning Leopoldlaan in Maldegem hebben dieven maandagnacht peperdure zonnebrillen gestolen. Ze konden ontkomen.





De daders gooiden rond 00.30 uur de ruit van de voordeur in met een betonnen voorwerp. Het alarm ging af, maar de dieven gingen uiterst snel te werk. De politie was snel ter plaatse, hun commissariaat ligt maar enkele honderden meters verderop, en ook het buurtinformatienetwerk werd opgestart. Toch konden de daders ontkomen. Voorlopig is het nog onduidelijk hoeveel brillen er effectief gestolen zijn. De zaakvoerder moest nog een inventaris opmaken en doorgeven aan de politie.





De voordeur van de optiekwinkel was gisteren al hersteld, maar de zaak bleef dicht. Mogelijk zal dat ook de komende dagen nog het geval zijn. De zaakvoerder hing een briefje aan de deur om te klanten in te lichten. "Klanten kunnen voor herstellingen nu terecht bij de Pearl-vestiging in Eeklo. Wie vragen heeft kan daarvoor terecht op het nummer 0468/40.54.34", zo staat te lezen. De inbraak van gisterennacht lijkt sterk op een dubbele inbraak bij een vestiging van Pearl in Mechelen. Daar werd in augustus van vorig jaar in vijf dagen tijd tweemaal ingebroken op een soortgelijke manier. De dieven gingen toen ook met dure merkenzonnebrillen, gewone brillen en geld aan de haal. (JEW)