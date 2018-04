Defecte vrachtwagen veroorzaakt grote verkeershinder 17 april 2018

Een defecte vrachtwagen heeft gisterenmorgen rond 7 uur heel wat hinder veroorzaakt in de omgeving van de Prins Boudewijnlaan in Maldegem. Net voor het kruispunt met de Hillestraat en Oude Staatsbaan viel de truck in panne, waardoor het verkeer moest omrijden via de Oude Weg, Oude Staatsbaan en de Staatsbaan richting Maldegem. Rond 9 uur was de vrachtwagen getakeld door depannagedienst Lybaert en was de rijbaan vrij. (JEW)