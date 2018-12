De Vierklaver Adegem organiseert kerstmarkt in CC Den Hoogen Pad Joeri Seymortier

07 december 2018

14u26 2 Maldegem Kadoe, het activiteitencentrum van vzw De Vierklaver uit Adegem, organiseert op zaterdag 8 december de jaarlijkse kerstmarkt.

Je kan van 14 tot 18 uur terecht in cultureel centrum Den Hoogen Pad in Adegem. De organisatie gebeurt samen met enkele lokale verenigingen en ondernemers. “Je vindt op onze markt een ruim assortiment ambachtelijk gemaakte producten uit het zeep-, hout-, crea- en bakatelier”, klinkt het. “Er is ook ruimte voor een drankje, taartje en ter plaatse gebakken pannenkoeken.”

De standhouders zijn onder andere KVLV, AVT, Chokka, KLJ, Biobox, Landelijke gilde, Melanie Savat, Fracarita, Johan Seselle en Maria Sessele.