De Papaver opent eigen caravan 03 mei 2018

De kinderen van basisschool De Papaver in Adegem kunnen voortaan op de speelplaats in een eigen caravan terecht.





De caravan werd aan de school geschonken door één van de ouders, en kreeg een kleurig likje verf en een nieuw interieur. "De kinderen mogen er tijdens de speeltijd om beurten in spelen", zegt directeur Annelies Lammertyn. "We doen dat in groepjes van acht, zodat het er niet te druk wordt. Maar de caravan kan ook voor andere dingen gebruikt worden. Als één van de leerlingen met iets zit, dan kan de caravan een ideale plaats zijn voor een discreet gesprek met iemand van het schoolteam."





Nog schoolnieuws: op vrijdag 25 mei om 8.45 vindt de laatste peuterkijkdag van dit schooljaar plaats.





(JSA)