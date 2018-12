De Papaver bouwt nieuwe schoolvleugel (maar zal daar nog 10 jaar moeten op wachten) Nieuwbouw komt tussen bestaande school en Hoogen Pad Joeri Seymortier

28 december 2018

15u56 2 Maldegem De vrije basisschool De Papaver, in het hartje van Adegem, maakt plannen voor de bouw van een nieuwe vleugel. De school heeft de grond achter de kerk en de school kunnen kopen van het OCMW, en kan nu eindelijk verder met het dossier. Maar er is nog veel geduld nodig, want de school zal er ten vroegste over tien jaar staan.

De Papaver zegt al jaren dat er dringend een nieuwe schoolvleugel moet komen. Die zal de klaslokalen van de nabijgelegen oude jongensschool vervangen. In die oude lokalen zitten de kinderen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar. Bedoeling is om een nieuwe vleugel te bouwen achter de hoofdschool, om zo één grote school te krijgen voor alle afdelingen. Om dat te kunnen doen, had de school de grond nodig achter de school en de kerk. Dat is momenteel het grasveld tussen de school en Den Hoogen Pad. De deal voor de verkoop van de 1.404 vierkante meter is na lang onderhandelen rond.

“We hebben eindelijk de grond van het OCMW kunnen kopen”, zegt directeur Annelies Lammertyn. “Nu kunnen we zo snel mogelijk een nieuwbouwdossier indienen in Brussel. De school moet een derde van de kosten dragen, en de rest wordt gesubsidieerd. De nieuwe schoolvleugel kan er ten vroegste in 2026 komen, maar het kan ook al snel 2028 worden. Op het stuk grond voorzien we de klassen voor de tweede en derde graad, een turnzaal en een polyvalente zaal.”

Groen speelplein

Het OCMW houdt ook nog een deel grond achter de school in eigendom. “Dat willen we ontwikkelen als groene speelzone, en dan openstellen voor gemeenschappelijk gebruik”, zegt uittredend OCMW-voorzitter Stefaan Standaert (Groen). “Overdag zal het stuk kunnen gebruikt worden door de school. ’s Avonds en in het weekend wordt het een mooie groene speelzone voor heel het dorp. De school heeft een stuk grond van het OCMW gekocht, maar de gemeente Maldegem koopt op haar beurt ook een stuk grond van de huidige speelplaats. Dat perceel zal later gebruikt worden om de toegangsweg naar Den Hoogen Pad breder te maken.”

Sponsors

Hoeveel de nieuwe schoolvleugel zal kosten, is nog niet geweten. De kosten kunnen snel twee tot drie miljoen euro bedragen. “De uitdaging voor de komende jaren is het verzamelen van voldoende middelen om de nieuwe schoolvleugel te financieren”, zegt Véronique Gantois van het schoolbestuur. “Sowieso moeten wij voor een derde van de totale kostprijs opdraaien. We gaan heel creatief moeten zijn om het nodige geld bij mekaar te krijgen. Bij de scholen van Kleit en Waarschoot werd gewerkt met sponsors, die mee hielpen sparen voor de nieuwe school. We gaan bekijken of we hier ook in Adegem zoiets op poten kunnen zetten”, klinkt het nog.