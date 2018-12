De Merlaan is nu ook een kunstwerk Joeri Seymortier

10 december 2018

10u59 0 Maldegem De Merlaan, de nieuwe politieke partij in Maldegem, is vanaf nu ook een kunstwerk.

De jonge kunstenaar Jean-Claude Savat maakte het kunstwerk De Merlaan en overhandigde het aan huidig burgemeester Marleen Van den Bussche en huidig schepen Geert De Roo. “Een symbolisch kunstwerk dat we koesteren”, zeggen Van den Bussche en De Roo. “Dit is niet alleen een typisch Maldegemse kunstwerk omwille van de kunstenaar en van het symbool op de Maldegemse vlag, maar vooral symbolisch voor de nieuwe partij De Merlaan.”

De Merlaan is de partij die Marleen Van den Bussche en Geert De Roo oprichtten, nadat ze de CD&V verlieten. Ze komen vanaf januari in de meerderheid. Marleen Van den Bussche komt in het schepencollege.