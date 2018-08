De Merlaan houdt eetfestijn 09 augustus 2018

De Merlaan, de nieuwe partij van burgemeester Marleen Van den Bussche en schepen Geert De Roo uit Maldegem, komt op dinsdag 14 augustus voor het eerst naar buiten met een eetfestijn. Vanaf 19 uur wordt zaal D'Havé in Adegem afgehuurd voor een eetfestijn. Je kan er voor 20 euro genieten van een aperitief, en dan vol-au-vent, stoofvlees of balletjes in tomatensaus à volonté. Kaarten zijn te koop bij alle kandidaten van De Merlaan, of in café De Gouden Leeuw in het centrum van Maldegem. (JSA)