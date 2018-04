De Merlaan heeft als eerste volle lijst 27 april 2018

De splinternieuwe politieke beweging De Merlaan kan als eerste in Maldegem een volle lijst voorleggen.





Burgemeester Marleen Van den Bussche en schepen Geert De Roo draaien uit onvrede met hun partij CD&V de rug toe en pakken uit met een eigen lijst. Enkele maanden na de lancering stelden ze half maart al het grootste deel van de kandidaten voor. Zo goed als niemand op de lijst had tot nu iets met politiek te maken. Nu zijn ook de drie laatste plaatsen ingevuld en is de nieuwe lijst volledig vol.





Debbie Vermeulen (33) doet KMO-relatiebeheerder bij de KBC-bank en woont in de Ommeloper met haar echtgenoot Andy Dobbelaere en hun twee dochtertjes Sophia en Célestine. Myriam Veirman (56) is ergotherapeute in Warmhof, en actief bij volleybalclub Jevo. Ze zingt ook bij Canticorum, Andante en het Meetjeslandse Zanggenootschap. De laatste naam is Christine Verplaetse (60). Samen met Bart De Baets en zoon Sören staat zij achter de toog van café De Gouden Leeuw, in hartje Maldegem. Ze is ook actief bij de Verenigde handelaars Maldegem Centrum.





"We zijn trots dat wij als nieuwe beweging als eerste een volle lijst kunnen voorleggen", zeggen burgemeester Marleen Van den Bussche en schepen Geert De Roo. "Het zijn stuk voor stuk waardevolle kandidaten die elk vanuit hun eigen invalshoek het beste van zichzelf zullen geven." (JSA)