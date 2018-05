De Merlaan: burgemeester trekt, schepen duwt 31 mei 2018

De plaatsen op de nieuwe lijst De Merlaan in Maldegem zijn verdeeld: burgemeester Marleen Van den Bussche trekt, schepen Geert De Roo is lijstduwer.





Dimitri De Coster staat op twee, Caroline De Saer op drie, Hilde Versluys op vier en Stefaan Heyndrikx op vijf. Vanaf dan verder in volgorde op de lijst: Joeric Van Haecke, Paola Damiani, Kurt Degryse, Jean-Luc De Bruyckere, Gino Van Der Jeught en Claudine Maenhout. Op plaats 12 en 13 vinden de jongsten van de lijst: Hannelore Cromheecke en Joyce Guidée. Dan volgen Peter Martens, Nele Van Deynze, Luc De Baets, Valentijn De Lille, Debbie Vermeulen, Myriam Veirman, Christiaan Verstrynge, Geert Van De Wynckel en Karel Van Maele. Lijstduwer Geert De Roo wordt voorafgegaan door de Donkse Adelheid De Deyne, die gevolgd wordt door een blok uit Maldegem-centrum: Nele Verbeke, Jonas De Pauw en Christine Verplaetse.





(JSA)