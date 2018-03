De Kleiheuvel krijgt uniek label 07 maart 2018

02u44 0

De school De Kleiheuvel in Kleit bij Maldegem is de tweede basisschool in Vlaanderen met het label 'Kindertalentenfluisteraarschool'. Directeur Stefanie Van den Bussche verwierf het kwaliteitslabel. Mensen die dit label binnen halen, hebben bewezen dat ze de deskundigheid hebben om talentgedreven naar kinderen te kijken. Ze engageert zich om op school met kinderen talentgesprekken te voeren. "We willen het talent in elk van onze kinderen naar boven halen", klinkt het. Op zaterdag 26 mei zal minister van Onderwijs Hilde Crevits dit label overhandigen bij de opening van de nieuwbouw.





(JSA)