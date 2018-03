De Driesprong gooit met complimentjes 02 maart 2018

Met grote kartonnen borden met daarop complimenten is de leerlingenraad gisteren voor het belsignaal de straat opgetrokken. Ouders en voorbijgangers beantwoordden het gebaar met een glimlach en ferm getoeter.





'Je bent top', 'Je bent prachtig' of 'Je lacht zo mooi'. Het zijn maar enkele complimenten die uitgedeeld werden aan de schoolpoort, de parking en de opvang van basisschool De Driesprong langs de Katsweg.





"De leerlingenraad wou eens buiten de schoolmuren komen", zegt juf Claudia. "Zo konden we de ouders ook eens een complimen geven. In de namiddag mochten de leerlingen elkaar een pluim geven tijdens de nieuwe lessen atelierwerking. Deze nieuwe lessenreeks stellen we zaterdag voor op onze opendeurdag." (ASD)