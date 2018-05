Dag van de Bij 25 mei 2018

Regionaal Landschap Meetjesland viert op zondag 27 mei da 'Dag van de bij' in het Sint-Annapark van Maldegem. Van 14 tot 17 uur zijn er activiteiten in het stukje 'eetbaar park'. Je kan meehelpen aan de bouw van een bijenhotel, een kijkje nemen op de infostand, genieten en proeven van lekkere bijenhapjes en bijendrankjes. Om het eetbaar park te vinden volg je gewoon de pijlen vanaf jeugdlokalen De Piramide, in de Gidsenlaan. Info: www.rlm.be. (JSA)