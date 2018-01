Cursus aquarel 02u48 0

Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef in Maldegem organiseert vanaf dinsdag 16 januari een cursus aquareltechnieken. Maandelijks komt er een groep aquarellisten in het dienstencentrum Oud Sint-Jozef samen om te schilderen. Tijdens deze activiteit worden er demonstraties gegeven door kunstenares Ludwine Pauwels. Deze activiteit staat open voor gevorderden en beginners. De prijs voor vijf momenten is 45 euro. Inschrijven verplicht bij centrumleider op 050/40.39.22 of centrumleider@ocmwmaldegem.be. (JSA)