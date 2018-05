Couleurs Devie niet langer gratis 25 mei 2018

Het muziekfeest Couleurs Devie in Maldegem wordt deze zomer voor het eerst betalend. Het feest wordt gehouden in het Sint-Annapark in Maldegem op vrijdag 3 augustus.





Couleurs Devie bestaat al negen jaar en lokte vorig jaar maar liefst 5.000 bezoekers. "Dat grote succes heeft tot gevolg dat ons festivalplein op piekmomenten te klein was om ons publiek de beleving te geven waar het voor komt", zeggen de organisatoren Cedric De Smet, Karel De Lille en Christophe Bollé. "Ook wachtrijen aan de bar willen we de volgende editie wegwerken. Om onze bezoekers die ultieme Maldegemse festivalervaring te geven, kunnen we niet anders dan vanaf dit jaar met kaartenverkoop te werken, en zal dus een lage prijs betaald moeten worden. Met dat geld willen we extra bars en barpersoneel voorzien, een gratis toilet, en willen we ons publiek ook meer ruimte geven om te dansen, te aperitieven, te ontmoeten, en te beleven."





Alle info op de Facebookpagina 'Couleursdevieevents'. (JSA)