Coco Jr op 'Genieten van Maldegem' 23 augustus 2018

Maldegem sluit de zomervakantie op zondag 26 augustus af tijdens 'Genieten van Maldegem'. Er zijn een pak wandelingen en fietsers, en een optreden van onder andere Coco Jr. Centrale start- en eindplaats is het Sint-Annapark waar in en rond de tent aan de jeugdlokalen opnieuw van alles te beleven valt. Wandelaars kunnen inschrijven tussen 7 en 15 uur, fietsers tussen 8 en 15 uur. Deelnemen kost 3 euro per persoon, kinderen tot en met 12 jaar gratis. Smullen kan dit jaar de hele namiddag en de avond ook in het Sint-Annapark, bij één van de foodtrucks op het terrein.





Er is ook heel wat animatie. Om 16 uur geeft Papa Chico een kindershow in de tent. Om 18 uur speelt de covergroep Hammertime en om 20 uur komt Coco Jr XL op het podium. Info: www.maldegem.be/genieten. (JSA)