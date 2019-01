Clovis en SheQ vrijdagavond gratis bij wijnmaker Pomme Charelle Joeri Seymortier

29 januari 2019

11u36 0 Maldegem Pomme Charelle in Maldegem organiseert op vrijdag 1 februari vanaf 20 uur een gratis concertavond.

Op de affiche staan optredens van Clovis en SheQ. Clovis is de Maldegemnaar Tim De Roo. Hij brengt samen met celliste Karolina Prieels en backing Thomas De Roo zijn nieuwste Nederlandstalig repertoire. Het voorprogramma komt van het strijkerskwartet SheQ, in de unieke schuur van de lokale wijnmaker Pomme Charelle in de Aardenburgkalseide 342a in Maldegem.

Gratis toegang.