Christoff en Lindsay beleven drukste kerstperiode ooit: “Waar we ook komen: Oost-Vlaanderen blijft onze thuis” Broer en zus toeren met 19 concerten door Vlaanderen Joeri Seymortier

14 december 2018

11u43 0 Maldegem Christoff en Lindsay nemen geen tijd voor rust, en beleven de drukste kerstperiode uit hun carrière. Deze week zijn ze gestart aan een reeks kerstconcerten door heel Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen komen ze nog naar Adegem, Wetteren en Gavere. “Altijd bijzonder, want ze zullen ons nooit uit Oost-Vlaanderen weg krijgen”, klinkt het.

Dit jaar geven broer en zus De Bolle maar liefst negentien kerstconcerten in heel Vlaanderen. Ook al kennen ze ondertussen elk hoekje van ons land, de twee blijven Oost-Vlaanderen trouw. Christoff woont nu in Wetteren, en zus Lindsay in Denderhoutem. “Ik woon in Wetteren, maar ben wel op zoek naar een nieuw stuk bouwgrond”, zegt Christoff. “Ik merk dat ik in mijn zoektocht toch altijd in Oost-Vlaanderen blijf zoeken. Dit is hier echt mijn thuis. Ik kom in mijn vrije tijd ook heel graag naar Gent. Echt een geweldige stad! Je hebt er altijd een aangename drukte. Lindsay heeft het dan weer meer voor Aalst. Als zij gaat wandelen of winkelen, kiest ze graag voor die stad. Ze heeft onlangs zelfs in het stadspark van Aalst een videoclip mogen opnemen.”

Christoff en Lindsay stralen dezer dagen echt kerst uit. “Voor mij is dat sowieso een familietijd. Tussen het vele werk door, probeer ik daar zoveel mogelijk tijd voor te maken”, zegt Lindsay. “Ik hou van die gezelligheid. Ik hou van de lichtjes, mensen die hun huizen versieren, en pakjes onder de kerstboom. Normaal zet ik mijn kerstboom eind november al, maar dit jaar heb ik bewust gewacht tot na Sinterklaas. Ik heb nu een dochtertje Lisa-Marie van bijna 1 jaar oud, dus wil ik de tradities een beetje meer respecteren. Ik kijk echt uit naar de gezellige familiemomenten die er aan komen.”

Traantje

Christoff leeft en werkt grotendeels in Duitsland, maar blijft de hele maand december bewust in België. “Kerstavond vier ik dit jaar met vrienden, en kerstdag voor de eerste keer in het nieuwe ouderlijke huis”, zegt Christoff. “Met de kleine Lisa-Marie en mijn verloofde Ritchie er nu bij aan tafel, worden de feestdagen voor ons nog veel mooier. Het plaatje klopt, en onze familie is compleet. Het lijkt nu allemaal perfect, maar het is ook anders geweest. Mama en papa hebben gezondheidsproblemen gehad, en we zijn dit jaar ook onze grootvader verloren. We denken ook nog elke dag aan onze grootmoeder die twee jaar geleden overleden is. Gelukkig hebben we onze twee andere grootouders nog. Maar er zal die avond zeker ook een traantje bij zijn.”

Concerten

Christoff en Lindsay zingen op woensdag 19 december in de kerk van Wetteren, op zondag 23 december in de kerk van Adegem en op woensdag 26 december staan er twee kerstconcerten gepland in de kerk van Gavere. Kaarten en info op www.kerstmismetchristoff.be.