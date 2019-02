Chauffeur steekt met 160 per uur politiewagen voorbij op N44: man krijgt rijverbod OSG

07 februari 2019

14u45 2 Maldegem Een dertiger is vandaag voor de Gentse politierechtbank veroordeeld tot een rijverbod en enkele honderden euro’s boete, omdat hij met snelheden tot 160 per uur over de N44 in Maldegem reed. De man werd betrapt door politiemannen in een anoniem voertuig.

De chauffeur moest zich deze voormiddag verantwoorden in het Gents gerechtsgebouw. Hij bleek daarmee niet aan zijn proefstuk toe, want eerder werd hij al tweemaal veroordeeld. De opgelegde rijverboden en proeven hielden de man niet tegen om in november 2017 opnieuw een fikse snelheidsovertreding te begaan. Politiemannen in een anonieme wagen merkten de snelheidsduivel op op de N44 in Maldegem, en zetten onopvallend de achtervolging in. Ze noteerden snelheden tot 160 per uur - gecorrigeerd teruggebracht naar 144 per uur. Ter herinnering: op de N44 mag je niet sneller dan 90 kilometer per uur.

De man kreeg 3 maanden rijverbod, waarvan 1 effectief. Hij moet ook 400 euro boete betalen, en zal alle proeven alwéér voltooien. “U zal uw theorie goed kennen”, klonk het bij de politierechter.