Chauffeur rijdt in tuinafsluiting... en vlucht weg Sam Ooghe

17 maart 2019

18u15 0 Maldegem Een Nederlandse chauffeur is in de nacht van zaterdag op zondag in de Dinantstraat in Maldegem in een tuinafsluiting beland.

De precieze omstandigheden van het ongeval zijn onduidelijk. De bestuurder belandde ‘s nachts in de tuin van een bewoner, en beschadigde daarbij ook een verlichtingspaal. Getuigen konden de nummerplaat nog noteren. De dag nadien bood de chauffeur zich alsnog aan bij de bewoner om alles in der minne te regelen, maar daarop ging de bewoner niet in. De politie kwam ter plaatse en stelde een pv op voor vluchtmisdrijf.