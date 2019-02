Chauffeur (52) zwaargewond na ongeval op N44 in Kleit OSG

23 februari 2019

23u42 0 Maldegem Een vijftiger is op zaterdagmiddag in levensgevaar afgevoerd na een aanrijding op het kruispunt op de N44 in Kleit, in de richting van Aalter. Hij merkte zijn voorligger te laat op bij de rode lichten. Zijn toestand is niet meer kritiek.

Het gaat om een man van 52 uit Koekelare (West-Vlaanderen). Iets na het middaguur reed hij in de richting van Aalter, maar daar stonden ter hoogte van het kruispunt met de Halledreef enkele voertuigen stil voor de verkeerslichten. De bestuurder merkte dat te laat op, en hij reed zijn voorligger aan. De man kon wel nog licht uitwijken, waardoor hij rechts van de rijbaan belandde. “Het voertuig zou tegen een flitspaal terechtgekomen zijn, en mogelijk ook een boom”, aldus het Oost-Vlaamse parket.

De brandweer kwam ter plaatse om de chauffeur te bevrijden. Het dak werd van de wagen geknipt, en het slachtoffer werd overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo. Volgens de politie van de zone Maldegem was de man op dat moment alvast bij bewustzijn. Het parket communiceerde wel dat hij even in levensgevaar verkeerde, maar dat zou geweken zijn.

De bestuurder van het aangereden voertuig raakte niet gewond. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.