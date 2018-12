Chauffeur (31) valt in slaap achter stuur en crasht tegen boom Jeffrey Dujardin

15 december 2018

Op de Aalterbaan in Maldegem in de richting van Aalter is vrijdagochtend om 4.30 uur een ongeval gebeurd. Een 31-jarige bestuurder uit Zomergem dommelde in achter het stuur en reed een boom aan. De man raakte niet gewond bij het ongeval. De auto moest getakeld worden en de brandweer ruimde de aangereden boom op. De bestuurder legde een negatieve ademtest af.