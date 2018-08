Centrum zondag verkeersvrij voor wielrenners met een beperking 17 augustus 2018

02u35 0 Maldegem Het centrum van Maldegem wordt op zondag 19 augustus verkeersvrij voor 'Cycling 4 Disability'. Er zijn verschillende wielerwedstrijden voor renners met een beperking.

Erwin Van Kerschaver en zijn team verwachten een pak supporters voor de verschillende reeksen. Om 13 uur wordt begonnen met para-cycling voor ligfietsen en driewielers. Om 14.20 uur strijden enkele bedrijven tegen mekaar en om 15.30 uur is er een koers voor tweewielers en tandems. Om de fietsdag compleet te maken is er om 16.45 uur nog een Meetjeslands kampioenschap voor recreanten, en wordt om 18.30 uur een criterium voor gewezen profrenners georganiseerd. Grote namen zoals Leif Hoste, Johan De Muynck, Roland Liboton en Roger De Vlaeminck kruipen voor de gelegenheid nog eens op de fiets.





Tandems

Organisator Erwin Van Kerschaver neemt zelf deel in de categorie van de tweewielers en tandems, maar het wordt zijn laatste koers. "Ik heb een zware val gemaakt en ik moet het sporten op doktersadvies wat afbouwen", vertelt Erwin. "Twaalf jaar geleden werd ik van de ene op de andere dag geconfronteerd met een zeer zeldzaam ruggenmergtrauma. Ik ben niet meer zo mobiel, maar ik vind het belangrijk om ook mijn lotgenoten zoveel mogelijk aan het bewegen te houden. Vorig jaar hebben we in Maldegem een eerste kleine koers georganiseerd voor mensen met een beperking. Het respect dat ik die dag voelde, heeft mij enorm getroffen. Dit jaar doen we het nog grootser en professioneler." (JSA)