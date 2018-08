CD&V zet bekende koppen bovenaan 29 augustus 2018

CD&V Maldegem heeft de volgorde van de kandidaten bekend gemaakt, die de lijst zullen vormen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.





Het wordt in Maldegem een bikkelharde kiesstrijd, nu burgemeester Marleen Van den Bussche en schepen Geert De Roo met De Merlaan een eigen lijst beginnen. CD&V slaat terug door in de kop van de lijst een pak bekende koppen te zetten. Schepen en Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman (42) is lijsttrekker en kandidaat-burgemeester. Op twee staat schepen Marten De Jaeger (41), en drie is voor schepen Annelies Lammertyn (41). Op plaats vier staat gemeenteraadsvoorzitter en professor Koenraad De Ceuninck (36). Op plaats vijf staat voormalig schepen Anneke Gobeyn (53).





Verder op de lijst: Leandra Decuyper (27), Ruben Damme (28), Thaïs De Ruyter (21), Hristo Gentier (20), Mariama Sylla (36), Dieter Mus (41), Patrice Timmerman (41), Ineke Hebbrecht (37), André De Coster (58), Rebecca Derudder (53), Bart Verloo (45), Petra Cauwels (47), Alain Van Hoecke (55), Brigitte Coppieters (53), Véronique Dhoore (48), Gabriël Van Landschoot (65), Emma De Smet (20), Omer Van Caeseele (68) en Kurt Ryckenboer (56). Op plaats 25 staat de voormalige schepen Boudewijn De Schepper (70), op plaats 26 komt Eric Cuelenaere (65) en de nieuwe lijstduwer wordt Lut D'Hondt (51). Als eerste vrouwelijke voorzitter van de Boerenbond Oost-Vlaanderen werkte ze zich de voorbije maanden al goed in de kijker. (JSA)





