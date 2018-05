CD&V pakt uit met zes nieuwkomers 12 mei 2018

CD&V Maldegem lanceert zes nieuwkomers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De slogan van de partij wordt 'De weg vooruit'.





Nadat burgemeester Marleen Van den Bussche besliste om met een eigen partij te beginnen, was het even zoeken voor CD&V Maldegem. Maar de ploeg van lijsttrekker Valerie Taeldeman staat er weer en rekent in oktober op deze zes nieuwkomers: voormalig chauffeur Kurt Ryckenboer (57), studente en voormalig Chiroleidster Thaïs De Ruyter (21), student en voetballer Hristo Gentier (20), Bart Verloo (45) die voorzitter is van het oudercomité school Kruipuit, FC Kleit voetbaltrainer André De Coster (58) en verpleegster en cultuurvrouw Brigitte Coppieters (53).





