Carnavalsfuif eindigt onderkoeld in ziekenhuis 13 februari 2018

De carnavalsfuif in het Sint-Annapark in Maldegem is zondagnacht in mineur geëindigd voor drie feesten zussen. De meisjes waren rond 2.15 uur in de rivier de Eede gesukkeld en moesten met onderkoelingsverschijnselen en een nat pak naar het ziekenhuis.





Het trio had zich de carnavalsfuif, die een groot succes was en voorts zonder andere incidenten verliep, wellicht anders voorgesteld. Iets over twee uur werd de sanitaire nood even hoog voor een 19-jarige vrouw. Ze verliet de tent om buiten te kunnen plassen. Toen ging het mis. "Ze belandde in het riviertje dat in het park stroomt", zegt politiewoordvoerder John Van Acker. "Ze riep om hulp en haar twee zussen kwamen haar tegemoet. Ze probeerden haar uit het water te krijgen, maar vielen uiteindelijk zelf in de rivier." De hulpdiensten werden verwittigd, maar de zussen geraakten uiteindelijk zelf op het droge.





Aan de ongewilde zwempartij hielden ze een nat kostuum over. Omdat ze toch wel onderkoeld waren, werden ze preventief naar het AZ Alma in Eeklo overgebracht. Ze verkeerden niet in levensgevaar en mochten gisterochtend het ziekenhuis alweer verlaten. (JEW)