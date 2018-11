Camera rond Meetjeslandse glasbol ontdekt tot vier sluikstorten per week Joeri Seymortier

12u00 0 Maldegem De camera’s die door IVM in het Meetjesland rond de glasbollen gezet worden, doen hun werk. In Maldegem zijn er gemiddeld vier vaststellingen per week. Er komen ook camera’s in andere gemeenten.

IVM wil in alle negentien aangesloten gemeenten in het Meetjesland en de streek rond Deinze camerabewaking aan de glasbollen. Daar wordt nog te veel aan sluikstorten gedaan. In Maldegem en Lovendegem werden dit najaar de eerste camera’s geplaatst, en die leveren echt wel wat op.

“De eerste resultaten spreken boekdelen”, zegt Jean Marie Staelens van IVM. “In Maldegem worden wekelijks gemiddeld vier vaststellingen gedaan van sluikstorten. In Lovendegem gaat het voorlopig om twee vaststellingen per week. We willen de andere gemeenten zo snel mogelijk doen volgen. Eens we op kruissnelheid zitten, mogen we ons wekelijks aan minstens 25 vaststellingen verwachten. De pakkans wordt groter, en we hopen natuurlijk dat het aantal sluikstorten daardoor in de toekomst sterk zal dalen. Want dat is het doel van de camerabewaking.”

Er zijn dus al vaststellingen, maar voorlopig zijn nog geen boetes uitgedeeld. “Wij maken bij IVM het verslag op wanneer we op de beelden sluikstorten waarnemen”, legt Jean Marie Staelens uit. “Dat dossier wordt dan doorgestuurd naar de politie voor identificatie van de dader. Als dat gebeurd is, wordt het verslag door politie doorgestuurd naar de provinciale sanctionerende GAS-ambtenaar. Die dame bepaalt dan of er een boete opgelegd wordt. De boete wordt niet opgelegd en ook niet geïnd door IVM. Daar zijn wij niet bevoegd voor. Op vandaag heeft nog niemand concreet een boete in de bus gekregen, maar dat zal zeker nog gebeuren.”