Bushalte wordt toegankelijker 23 mei 2018

Deze en volgende week wordt het voetpad aan de bushalte in de Marktstraat in Maldegem aangepast, aan de zijde van het gemeentehuis. Het voetpad aan perron twee van de bushalte van De Lijn wordt verhoogd, zodat de bus makkelijker toegankelijk is voor gebruikers. Door de werken wordt de bushalte tijdelijk verplaatst naar perron één aan de Markt, en dat voor het busverkeer richting Gent. De werken duren ongeveer twee weken. Meer info op www.delijn.be/maldegem. (JSA)