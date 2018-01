Burgemeester werkt aan eigen lijst BREUK TUSSEN MARLEEN VAN DEN BUSSCHE EN CD&V DEFINITIEF JOERI SEYMORTIER

20 januari 2018

02u48 0 Maldegem Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) van Maldegem voert 'aftastende gesprekken' om in oktober met een eigen lijst op te komen. Aanleiding zou de keuze van CD&V voor schepen Valerie Taeldeman als lijsttrekker zijn. "De gesprekken zijn bezig", bevestigt Van den Bussche.

Burgemeester Marleen Van den Bussche zorgt voor een politieke bom in Maldegem en bevestigt aan onze krant dat ze gesprekken voert met mogelijke kandidaten, om na dertig jaar CVP en CD&V met een eigen lijst op te komen. In het najaar van vorig jaar raakte bekend dat schepen en Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman op 14 oktober lijsttrekker en dus ook kandidaat-burgemeester voor CD&V wordt. Huidig burgemeester Marleen Van den Bussche kondigde meteen daarop aan dat ze niet meer op de lijst zou staan, ook niet om de CD&V bijvoorbeeld als lijstduwer te steunen. Publiekelijk was van een interne ruzie binnen CD&V niet veel te zien, maar de breuk is er wel degelijk gekomen.





"Het klopt dat ik samen met enkele mensen aan het aftasten ben wat er politiek na dit jaar nog mogelijk is", zegt Van den Bussche. "Een eigen lijst? Behoort tot de mogelijkheden. Maar meer dan dat is het vandaag zeker en vast nog niet. Laat me duidelijk zijn: na dertig jaar blijf ik een CD&V'er in hart en nieren. Ik zou dus nooit op de lijst van pakweg N-VA of Open Vld staan. Maar het kriebelt echt nog om verder aan politiek te doen. Dus mocht dit verhaal lukken, dan wordt het een soort van politiek neutrale gemeentelijst."





"Spannend maken"

CD&V openlijk aanvallen heeft de burgemeester de voorbije maanden nooit gedaan en wil ze nu ook niet doen. "Ik blijf sowieso nog heel het jaar hun burgemeester", zegt Van den Bussche. "Of wij ruzie hebben? Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik het allemaal liever anders had zien lopen. Na dertig jaar is het niet leuk om op deze manier te moeten stoppen met politiek. Dus misschien kunnen we het de komende maanden nog wel spannend maken in Maldegem", knipoogt de burgemeester.





Van den Bussche zou al gesproken hebben met huidig schepen Geert De Roo en met voormalig schepen Noël Wille. N-VA Maldegem kreeg ook al gehoor van de nieuwe plannen van de burgemeester en reageert enthousiast. "Dit is het beste wat ons kon overkomen", klinkt het daar in de wandelgangen.





CD&V reageert ontgoocheld. "Op het CD&V-bestuur van mei vorig jaar hebben Marleen Van den Bussche en Geert De Roo hun politiek afscheid aangekondigd", zegt Valerie Taeldeman. "Nochtans was het voor onze partij heel duidelijk dat er voor beiden nog een rol weggelegd was als kandidaat. Wij zijn dan ook allemaal verrast dat Marleen en Geert klaarblijkelijk overwegen om met een nieuwe lijst naar de kiezer te trekken. Wij kiezen in ieder geval meer dan ooit voor de weg vooruit."