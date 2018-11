Burgemeester Van den Bussche (60) verhuist naar OCMW: “Maar ik zal de zes jaar niet uit doen!” Schepencollege voorgesteld één maand na verkiezingen Joeri Seymortier

14 november 2018

12u00 0 Maldegem Het nieuwe schepencollege van Maldegem is bekend. Burgemeester Bart Van Hulle neemt Nicole Maenhout, Peter Van Hecke, Rudi De Smet, Jason Van Landschoot, Glenn Longeville en huidig burgemeester Marleen Van den Bussche mee. Die laatste keert terug naar haar grote liefde: het OCMW.

Open Vld, N-VA en Merlaan gaan de komende zes jaar Maldegem besturen. De CD&V en Groen worden naar de oppositiebanken verwezen. Dat Bart Van Hulle (53) van Open Vld burgemeester van Maldegem zou worden, werd al op de verkiezingsnacht duidelijk. Hij is zaakvoerder van Boomkwekerijen Van Hulle B&C en zetelde de afgelopen zes jaar als gemeenteraadslid. Als burgemeester is hij verantwoordelijk voor Algemeen Beleid en Coördinatie, Strategische Planning en Bestuurlijke Organisatie, Brandweer, Politie en Volksgezondheid.

Uittredend burgemeester Marleen Van den Bussche (60) is de enige van Merlaan die een zitje krijgt in het schepencollege. Ze verhuist weer naar haar oude liefde, want ze was eerder al twaalf jaar OCMW-voorzitter. Vanaf volgend jaar heet dat wel voorzitter van het Sociaal Comité. Ze is ook bevoegd voor Maatschappelijk Welzijn en Sociale Zaken, en krijgt er ook de zware bevoegdheid Financiën bij. “Ik ben tevreden”, zegt Marleen Van den Bussche. “Het OCMW wordt ingekanteld in het gemeentebestuur, dus dat wordt een uitdaging. Als schepen van Financiën heb ik ook een zicht over alle beleidsdomeinen van de gemeente. Of ik de volledige zes jaar zal uit doen? Ik heb altijd gezegd dat ik ook kansen wil geven aan nieuwe mensen. Ik zal dus zeker geen schepen blijven tot in 2024. Ik wil in de loop van de termijn de fakkel doorgeven. Maar wanneer en aan wie, is nog niet uitgemaakt.”

Feestelijkheden

Nicole Maenhout (54) van N-VA wordt eerste schepen. Zij was al zes jaar gemeenteraadslid en krijgt de bevoegdheden Industrie, Land- en tuinbouw, Ruimtelijke Ordening en Cultuur. Peter Van Hecke (54) van Open Vld is uitgever van het magazine Accent, wordt nu tweede schepen, en heeft ondertussen al achttien jaar ervaring in de gemeenteraad. Hij krijgt de portefeuille Lokale Economie, ICT, Toerisme en Feestelijkheden.

Rudi van ‘t containerpark

Rudi De Smet (66) van N-VA wordt derde schepen van Maldegem. Hij was met 1.390 de absolute stemmenkampioen van zijn partij, en wordt schepen van Burgerlijke Stand, Duurzaamheid, Klimaat en Dierenwelzijn. Als voormalig medewerker van het containerpark krijgt hij ook Milieu. “Ik ben trots dat ik schepen mag worden”, reageert Rudi De Smet. “Ik ben als gemeenteraadslid zes jaar lang naar alle ontvangsten van jubilarissen geweest, en was elke maandag op de wekelijkse markt. Ik ben graag tussen de mensen. Ik ben dan ook blij dat ik de komende zes jaar de huwelijken en de jubilea mag doen. Ik ben inderdaad 66, maar als de gezondheid goed blijft, doe ik dat zeker voor de volle zes jaar. Met hart en ziel: ik zweer het U!”

Maldegem Jongste telg

Jason Van Landschoot (44) van Open Vld wordt vierde schepen. Hij is directieattaché bij Pairi Daiza, en al achttien jaar gemeenteraadslid. Hij wordt verantwoordelijk voor Openbare Werken, Mobiliteit en Gemeentelijk Patrimonium. Glenn Longeville (35) van Open Vld is de jongste telg van het schepencollege. Hij is zaakvoerder van Miglenn bvba en wordt schepen voor Jeugd, Sport, Onderwijs en Ontwikkelingssamenwerking.