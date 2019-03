Burgemeester Maldegem grijpt in na ongeval aan overweg: “Dit mag niet meer gebeuren” Jeffrey Dujardin

12 maart 2019

18u36 3 Maldegem Na het ongeval zaterdagvoormiddag in Maldegem waarbij een wielertoerist uit Marke met zijn wiel bleef steken in een treinspoor besliste de burgemeester van Maldegem Bart Van Hulle (Open Vld) dat actie nodig was. Er werd een spoedvergadering gepland maandag, met resultaat. “We gaan een systeem in de bedding van de rails plaatsen zodat de speling amper twee centimeter bedraagt.”

Tijdens een trainingstochtje zaterdagvoormiddag met vrienden van De Ramongs uit Heule kwam wielertoerist Klaas Vandommele (51) uit Marke zwaar ten val in Maldegem. De directeur van Freinetschool De Levensboom in Marke bleef met zijn wiel steken in het spoor van een oude toeristische stoomtrein. Hij liep een schedeltrauma op. Zijn toestand is onveranderd sinds zaterdag. “Dit mag niet meer gebeuren”, zegt burgemeester Van Hulle. “We hebben maandagmorgen met de betrokken diensten van de gemeente samen gezeten en we nemen vrij drastische maatregelen.”

Van Hulle schrok toen hij aanhoorde hoe de overweg erbij lag. “Die rail aan de overweg heeft een opening van elf centimeter en doordat hij schuin ligt, is dat maar liefst achttien centimeter breed. Sinds 2015 zijn maar liefst acht ongevallen gebeurd, waarvan zes ernstig waren. Er moet dus zeker ingegrepen worden. Het fietspad dat ernaast ligt is in orde, voor de rail gaan we een grote investering doen. We plaatsen een systeem in de bedding van de rails zodat de speling amper twee centimeter bedraagt. Als er een trein komt, gaat dat ‘element’ naar beneden, erna vult het opnieuw de rail.”

In afwachting van dat systeem zullen er alvast enkele preventieve maatregelen genomen worden, al zegt de burgemeester erbij dat reglementair alles in orde is. “We zullen al signalisatie plaatsen en enkele hechtingen in de rails.”