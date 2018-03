Burgemeester lanceert partij 'De Merlaan' AL 24 VAN 28 KANDIDATEN VOOR GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BEKEND JOERI SEYMORTIER

15 maart 2018

02u39 0 Maldegem De Maldegemse burgemeester Marleen Van den Bussche (59) heeft gisterenavond haar nieuwe partij voorgesteld: De Merlaan. Nu al zijn 24 van de 28 kandidaten bekend. Opvallend: zo goed als allemaal mensen die tot nu niets met politiek te maken hadden.

Begin dit jaar werd duidelijk dat huidig burgemeester van Maldegem, Marleen Van den Bussche, haar eigen CD&V concurrentie zou aandoen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Omdat CD&V Maldegem kiest voor Valerie Taeldeman als lijsttrekker, besloot Van den Bussche om een eigen partij op te richten. Ook huidig schepen Geert De Roo maakte al bekend mee te stappen in haar verhaal.





"Onze partij wordt dus De Merlaan", zegt Marleen Van den Bussche.





Groepsgevoel

"Dat is de vogel die ook op de vlag van Maldegem staat, en is dus op en top Maldegem. Normaal wordt de vogel als Merlaen geschreven, maar wij kiezen bewust voor Merlaan met een dubbele a. Zo willen we de moderne aanpak van onze partij benadrukken. Ook het lidwoord 'de' is belangrijk. Een beetje net zoals bij De Rode Duivels, symboliseert dat het groepsgevoel. Als partijkleur hebben we wit gekozen. Dat staat voor de neutraliteit en eenvoud. Onze kandidaten kan je ook gerust witte merels noemen."





Veel politieke nieuwkomers

Meteen werden 24 van de 28 kandidaten voorgesteld. Dat die zo snel gevonden werden, is volgens de mensen achter de partij een teken dat er in Maldegem nood is aan vernieuwing. Naast Marleen Van den Bussche en Geert De Roo valt vooral de naam van Hilde Versluys (55) op. Zij is de vrouw van huidig schepen Frank Sierens en neemt dus de politieke fakkel over. Ook Karel Van Maele (55) van Pomme Charelle is een bekende kandidaat, onder andere door zijn strijd tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal. "Net omdat onze partij geen kleur heeft en los staat van alle politiek, geloof ik in dit verhaal", zegt Karel Van Maele.





Ook op de lijst: Hannelore Cromheecke (26), pianiste Paola Damiani (47), Luc De Baets (58) die ook voorzitter is van de Landelijke Gilde, aannemer Jean-Luc De Bruyckere (54), Dimitri De Coster (30), Adelheid De Deyne (49) van het Regionaal Landschap Meetjesland, ondernemer Valentijn De Lille (37), leerkracht Jonas De Pauw (37), Caroline De Saer (56), Kurt Degryse (52), Joyce Guidee (25) die vaak achter de toog van De Statie staat, Stefaan Heyndrikx (40) en Claudine Maenhout (53) die vroeger achter de toog van 't Kruisken stond. Peter Maertens (58) wordt ook de burgemeester van 't Vossenhol genoemd. Gino Van Der Jeught (54), Nele Van Deynze (35), schilder Joeric Van Haecke (49), carnavalist Geert Van de Wynckel (33), leerkracht Nele Verbeke (49) en Christiaan Verstrynge (54) maken de voorlopige lijst compleet.





De partijstandpunten en de kandidaten op www.demerlaan.be.