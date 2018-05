Brugse Steenweg dicht voor vellen van bomen 11 mei 2018

Vandaag, vrijdag 11 mei, zullen aan de Brugse Steenweg in Maldegem zeven grote bomen worden geveld. Dat is nodig om de veiligheid te kunnen garanderen.





Het gaat om vijf beuken en twee eiken.





"De bomen moeten in het belang van de veiligheid gekapt worden, omdat ze verzwakt zijn en een gevaar betekenen voor de openbare veiligheid", zegt burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V).





Door de werken is de Brugse Steenweg vandaag tussen 9 en 18 uur volledig afgesloten voor het verkeer, en dat tussen de rotonde en de Burgemeester Rotsart de Hertainglaan.





Er wordt een omleiding aangeduid via de N9. Ook het busverkeer van De Lijn volgt de omleiding. (JSA)