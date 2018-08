Bromfietser gewond 27 augustus 2018

Een bromfietser is zaterdagvoormiddag gewond geraakt in de Vakebuurtstraat in Maldegem. De persoon reed er tegen een stilstaand voertuig en werd afgevoerd naar het AZ Alma in Eeklo.





Volgens de politie vielen de verwondingen mee. (OSG)