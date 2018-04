Brand in loods: geen kwaad opzet 18 april 2018

02u36 0

De brand die maandagavond woedde in een loods in het Maldegemse industriepark, is niet het gevolg van kwaad opzet. Dat is de conclusie van de branddeskundige. De brandweer kreeg iets voor acht een oproep binnen. Bij aankomst aan het Vliegplein bleek een truck in brand te staan in de opslagplaats van De la Meilleure, een bedrijf dat ironisch genoeg gespecialiseerd is in haarden. De vlammen sloegen uiteindelijk over naar het dak van de loods, maar de brandweermannen hadden het vuur snel onder controle. Vandaag bleek dat de brand accidenteel ontstaan is in de cabine van de truck. Er was wel een persoon aanwezig in de loods, maar de man is volgens de expert onschuldig. Hij raakte ook niet gewond, en alle andere bedrijven bleven gespaard van de vlammen.





(OSG)