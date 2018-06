Braderie in verkeersvrij centrum JOERI SEYMORTIER

15 juni 2018

De middenstand van Maldegem houdt op zondag 17 juni de braderie, van 13.30 uur tot middernacht in het centrum van de gemeente. Het thema van dit jaar is België, met een knipoog naar het wereldkampioenschap voetbal. De Gilles de Binche lopen door het verkeersvrije centrum. Op de Markt is er een Belgisch Bierfestival. In de buurt van het station is er een rommelmarkt.