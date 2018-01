Blokpunt in bibliotheek 02u46 0

Nog tot vrijdag 2 februari kunnen studenten in Maldegem terecht in een Blokpunt, in de bibliotheek op de Schouwburgplaats. Om het studeren aangenamer te maken kunnen de studenten gratis water, koffie en thee en enkele leuke gadgets zoals markeerstiften en oordopjes krijgen. Het Blokpunt in de bibliotheek is elke weekdag open van 8 tot 18.30 uur, en op zaterdag van 9 tot 12 uur. Info: www.maldegem.be/blokpunten.





(JSA)