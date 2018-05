Blokken in de bibliotheek 17 mei 2018

02u44 0

Studenten die op zoek zijn naar een rustige ruimte om te studeren kunnen vanaf dinsdag 22 mei terecht in de hoofdbibliotheek van Maldegem. Om het studeren aangenamer te maken kunnen de studenten gratis water, koffie en thee en enkele leuke gadgets zoals markeerstiften en oordopjes krijgen. Het blokpunt in de bibliotheek is elke weekdag open tijdens de officiële openingsuren van 10 tot 13 uur en van 15 tot 18.30 uur. Wie toch al vroeger wil komen, kan dit vanaf 8.30 uur via de dienstingang. Over de middag kan je ook blijven verder studeren in de bib. Op zaterdag kan je er terecht van 9.00 tot 12.00 uur.





Meer info via www.maldegem.be/blokpunten of via het evenement 'Blokpunten Maldegem' op Facebook.





(ASD)