Bliksem legt gemeentenetwerk plat MOGELIJK ONDERVINDEN DIENSTEN OOK VANDAAG NOG HINDER JURGEN EECKHOUT

23 mei 2018

02u34 0 Maldegem Het gemeentenetwerk van Maldegem lag gisteren helemaal plat na een zware blikseminslag. Hierdoor was het improviseren geblazen voor alle diensten in het gemeentehuis. Ook enkele handelszaken in de buurt van de Markt ondervonden hinder.

Om 21.50 uur sloeg de bliksem in op de toren van het gemeentehuis, die perfect dienst deed als bliksemgeleider. "Deze ochtend (gisterochtend, red.) hadden we vrij snel elektriciteit, maar de lift werkte niet net als de telefonie. Ook het informaticasysteem lag volledig plat", zegt Isabel Rys van de communicatiedienst van de gemeente. "Onze ICT-team is de hele dag in de weer geweest om alle programma's, dienst per dienst, weer op orde te stellen." Dat ging niet overal even vlot. "Bizar genoeg konden sommige personeelsleden wel werken via ons wifinetwerk, maar anderen dan weer niet. Ze moesten dan wat aangepast werk uitvoeren, zoals bijvoorbeeld dossiers archiveren. We konden bijvoorbeeld wel aan onze mailbox via Outlook, maar geraakten niet tot bij de serverbestanden. Heel vervelend."





Wie gisteren op het laatste moment een nieuw attest, elektronische identiteitskaart of reispas nodig had, was eraan voor de moeite. Het personeel aan het loket Burgerzaken was helemaal technisch werkloos. Wie de andere gemeentelijke diensten nodig had, moest daarvoor ook ter plaatse gaan. Bellen had geen zin. Pas in de loop van de namiddag waren enkele diensten telefonisch weer bereikbaar. De gemeente kon gisteren nog niet garanderen dat alle diensten vandaag weer op een normale manier konden werken.





Handelszaken

Niet alleen het gemeentehuis, ook de omliggende handelszaken kenden een pechdag. "De bakker om de hoek had problemen om brood te bakken", klinkt het bij apotheek Depuydt. "Wij konden gelukkig vrij snel weer aan de slag door gewoon de zekering aan te leggen." Ook bij reisbureau Selectair moest het personeel improviseren. "Onze telefoon deed het niet en dat is wel heel vervelend als je je klanten wil helpen", zegt medewerkster Ann De Baets.





"Gelukkig hadden we nog onze gsm en het internet. Elke jaar krijgen we de vraag van Telenet om telefonie en internet bij dezelfde provider onder te brengen. Op een dag als vandaag zijn we toch blij dat we telefonie en internet gespreid houden. Anders zaten we volledig geblokkeerd." Ook drukkerij Van Hoestenberghe in de Boudewijn Lippenslaan, loodgietersbedrijf Bollé en het aanpalende schoonheidssalon deelden in de miserie. "Onze parlofoon, modem en telefoon werkten niet", klinkt het daar.





In de loop van de namiddag waren de problemen voor de meeste handelszaken in de buurt nog steeds niet van de baan. De toren van het gemeentehuis liep geen schade op, waardoor de brandweer niet ter plaatse hoefde te komen. Alleen de klok bleef stilstaan op het uur dat de bliksem insloeg.