Bijna verkiezingen: en daar is de strijd tegen verbreding Schipdonkkanaal weer Donderdag infosessie in CC De Herbakker in Eeklo

20 maart 2019

09u22 0 Maldegem Het dossier van de verbreding van het Schipdonkkanaal in Maldegem, Eeklo en Lievegem ligt weer op de politieke tafel. Bij elke verkiezingen wordt een tandje bij gestoken.

De vzw ’t Groot Gedelf strijdt jaar in jaar uit tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal. Maar in de aanloop van zowat elke verkiezing wordt het spel ook politiek gespeeld. Met zondag 26 mei in het verschiet is dat nu niet anders. Nu ligt een plan op tafel om de bestemming van de grond naast het kanaal aan te passen. “In West-Vlaanderen ligt de reservatiestrook vooral in agrarisch gebied, in Oost-Vlaanderen vooral in groengebied”, legt Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman (CD&V) uit. “In groengebied zijn de mogelijkheden tot verbouwen, herbouwen of functiewijziging beperkter. Een nieuw uitvoeringsplan wil deze ongelijkheid zoveel mogelijk wegwerken.”

“Niet ver genoeg”

Voor het gemeentebestuur van Maldegem gaan de plannen niet ver genoeg. “Wij gaan duidelijk maken dat wij een volledige afschaffing van de reservatiestrook willen”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Daarnaast willen we ook dat de huidige bestemming groengebied wordt aangepast naar de bestemming van de aangrenzende percelen. Dit kan bijvoorbeeld agrarisch gebied zijn, woongebied of woongebied met landelijk karakter zijn. In de omgeving van Raverschoot, Oosteindeken, Prins-Boudewijnlaan voorziet het gewestplan nog steeds een rechttrekking van het Schipdonkkanaal. Wij willen dat de huidige bedding behouden blijft.”

Infosessie

Tot 10 mei kan je de nota raadplegen via www.omgevingvlaanderen.be/grup, en opmerkingen formuleren. Op donderdag 21 maart is er een infosessie in de Herbakker in Eeklo, doorlopend van 15 tot 20 uur. Op donderdag 28 maart in ’t Schaapstuk in Lievegem, ook doorlopend van 15 tot 20 uur.

