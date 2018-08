Bijna been kwijt, nu aan start Dodentocht ANNETTE (46) WERD IN OKTOBER VORIG JAAR GEBETEN DOOR EIGEN HOND SABINE VAN DAMME

08 augustus 2018

02u48 0 Maldegem Begin oktober vorig jaar werd Annette Marien (46) plots in haar been gebeten door haar eigen hond, een loebas van 70 kilo zwaar. Het beest loste niet en takelde haar linkeronderbeen zwaar toe. De prognoses waren slecht, maar Annette vocht terug. Dit weekend staat ze aan de start van de Dodentocht.

Het lijkt wel een horrorverhaal. De foto's die Annette toont, maken het zo mogelijk nog gruwelijker. "Enkele jaren geleden kreeg ik via via een puppy. Hij was gered van een boerderij waar al 7 honden rondliepen, ze zouden hem daar afmaken. Ik besloot hem te houden. Maxim was een schichtig beestje, maar groeide uit tot een dominante hond. Het bleek een kruising van een Rottweiler met nog iets, iets groot. Want Maxim werd zelf een gigantisch beest, 70 kilo zwaar, en oerdom. Niks kon ik hem leren, enkel zitten. Maar tegen ons was hij altijd lief, we hebben er nooit problemen mee gehad."





Op 2 oktober vorig jaar was de andere, jongere hond, een Mechelse scheper, uitgebroken en achter de paarden aan het hollen. Annette ging er achteraan, Maxim ging mee. Er werd geroepen en gelopen.





Kauwen

"Op het moment dat ik Mike, de andere hond, wou opsluiten in de stal, beet Maxim plots in mijn onderbeen. Ik denk uit dommigheid, omdat hij wou spelen en mijn been aanzag voor iets anders. Maar hij proefde bloed en draaide door. Hij bleef bijten, sleepte mij door de stal, en reageerde nergens nog op. Ik probeerde met schoppen en slaan, maar hij bleef bijten. En toen ik besloot mij 'dood' te houden, begon hij gewoon mijn been op te eten. Ik hoorde hem kauwen. Toen wist ik dat ik iets moest doen, omdat het anders mijn dood zou worden. Ik heb hem met al mijn kracht bij zijn lippen gepakt, mijn duimen in zijn ogen geduwd, hem achteruit geduwd en de staldeur gesloten. En dan ben ik met mijn been omhoog gaan liggen."





Leren stappen

De hulpdiensten kwamen, maar in het ziekenhuis van Eeklo werd Annette meteen doorgestuurd naar het Gentse UZ. De wonden waren gigantisch, er werd over amputatie gesproken. Er waren volledige stukken been weg, je zag het bot zitten. "Ze hebben een stuk dijbeen over mijn kuit moeten draperen om de wonden dicht te krijgen. Vijf weken lag ik daar. In januari kon ik weer staan, in februari leerde ik stappen. Ik revalideerde zo hard ik kon. Moest ik van de kine 3 keer een oefening doen, dan deed ik ze 30 keer. In maart ging ik mee op de geplande skireis, maar skiën kon ik niet. Mijn been kan niet in een skibot met al die bulten en putten. Dus besloot ik te stappen, de skipiste omhoog.





In juni en juli deed Annette wat niemand nog mogelijk achtte: bergtochten. "En nu wil ik de Dodentocht meedoen, en uitlopen ook", zegt ze vastberaden. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om nog aan een ticket voor het uitverkochte evenement te geraken, maar ook dat lukte.





Hond Maxim werd vlak na het incident afgemaakt. "Hij was vijf jaar lang mijn beste vriend. Geen idee wat hem plots bezielde. Maar vermoedelijk was hij het resultaat van incest, misschien had hij een hersentumor, we zullen het nooit weten. Ik heb mijn angst bewust overwonnen. Mijn andere hond vertrouw ik 100%. Van hem ken ik gelukkig wel de afkomst."