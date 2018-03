Bijna aangereden door bestuurder onder invloed 05 maart 2018

In de Boudewijn Lippensstraat in Maldegem is een man rond 22 uur bijna aangereden door een dronken chauffeur. Hij liep op het voetpad en kon nog net aan de kant springen toen hij de wagen op hem af zag rijden. Iets verder zag de man dat de chauffeur zijn auto parkeerde en een café binnenging. Daar sprak het slachtoffer de chauffeur aan op zijn rijgedrag. De 55-jarige chauffeur blies maar liefst 2,64 promille, wat gelijkstaat aan meer dan 15 pintjes. Op de koop toe kon de man geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen. Zijn wagen werd in de klem gezet en zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. (WSG)