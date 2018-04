Bib weekje dicht 07 april 2018

02u35 0

De bibliotheek van Kleit bij Maldegem moet een weekje dicht. Van zaterdag 7 april tot en met zaterdag 14 april is de bib uitzonderlijk gesloten. "De Kleitse bibliotheek verhuist binnenkort naar een nieuw lokaal op de schoolsite van vrije basisschool De Kleiheuvel", zegt schepen Frank Sierens (CD&V). "In afwachting daarvan verhuist het filiaal naar een voorlopige locatie ter hoogte van het speelpleintje. De voorlopige locatie is te bereiken via de parking van de sporthal en cafetaria De Berken in de Kleitkalseide 109. Om de verhuis vlot te laten verlopen zal het filiaal tot zaterdag 14 april uitzonderlijk gesloten zijn." (JSA)