Bib heeft automatische inleverbus 06 maart 2018

De bibliotheek van Maldegem heeft een automatische inleverbus geïnstalleerd. Daarin kan je volledig geautomatiseerd je uitgeleende materiaal binnenbrengen buiten de openingsuren van de bibliotheek. De inleverbus bevindt zich aan de linkerzijde van het bibliotheekgebouw op de Schouwburgplaats. "De inleverbus opent automatisch van zodra je een uitgeleend bibliotheekboek voor het symbool houdt", zegt schepen Frank Sierens (CD&V). "De inleverbus herkent het uitgeleende boek en opent de klep zodat je jouw boek in de bus kan leggen. Van zodra de klep terug sluit en het groene licht niet meer knippert, kan je het volgende boek laten inlezen. Als je jouw uitgeleende boeken één voor één voor het symbool houdt en in de inleverbus legt, worden ze automatisch van jouw bibliotheekkaart gehaald. Is de bibliotheek open, dan moet je je boeken in het bibliotheekgebouw laten inlezen."





Op de Facebookpagiona 'Bibliotheek Maldegem' staat een filmpje waarin alles uitgelegd wordt. (JSA)